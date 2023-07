Everest Finance : Enthousiasme à la nomination de Mamadou Guèye au poste de Directeur général Adjoint Everest Finance, l'une des sociétés de gestion et d'intermédiation boursière les plus importantes du Sénégal, annonce avec enthousiasme, la nomination de Mamadou Guèye au poste de Directeur général Adjoint. Cette nomination intervient après sept années de succès, marquées par une croissance positive constante, consolidant ainsi la position d'Everest Finance en tant qu'acteur clé sur le Marché Financier Régional.



Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juillet 2023

Le Conseil d'Administration d'Everest Finance, réuni en juin 2023, a approuvé la proposition de l'Administrateur Directeur Général visant à réorganiser la société, en créant le poste de Directeur Général Adjoint. Cette décision s'inscrit dans la perspective des réformes à venir sur le Marché Financier Régional et vise à maintenir les acquis de la société, tout en explorant de nouvelles voies d'accélération de performance.



Mamadou Guèye, actuellement Directeur de l'Ingénierie Financière chez Everest Finance, est la personne choisie pour occuper cette position stratégique. Avec plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de la Finance, il a participé à de nombreuses missions d'évaluation et de conseil en financement, incluant des levées de capitaux, des prises de participations en capital, des acquisitions, et des restructurations de dettes, ainsi que des opérations d'émission et de placement de titres.



En plus de son expertise financière, Mamadou Guèye possède une solide expérience en gestion d'équipes et en gestion de projets structurants, dans des environnements exigeants et multiculturels. Avant de rejoindre Everest Finance en 2021, il a occupé des postes de responsabilité au sein de différentes entreprises, notamment en tant que Responsable du Marché Secondaire sur le Marché Financier sous-régional et en tant que Conseiller financier du Président Directeur Général et Responsable d'Investissement à Londres.



Son parcours professionnel exemplaire est couronné par l'obtention d'un MBA en Finance (Fusion et Acquisition) de la Wales Cardiff University en Grande-Bretagne, ainsi qu'un Master en Audit et Contrôle de Gestion.



Everest Finance félicite chaleureusement Mamadou Guèye pour cette promotion et lui souhaite pleins succès dans ses nouvelles fonctions de Directeur général Adjoint. Sa vaste expérience et son expertise financière, seront incontestablement des atouts précieux pour soutenir la croissance et la réussite continues d'Everest Finance sur le Marché Financier Régional. Bonjour à un avenir prometteur pour Everest Finance sous la direction de Mamadou Guèye !

