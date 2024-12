Eviter le bradage de l’arachide : Les travailleurs de la SONACOS invitent les producteurs à vendre leurs récoltes dans les circuits officiels Une mission de sensibilisation menée par des travailleurs de la Société nationale de commercialisation des oléagineux du Sénégal (SONACOS) vient de séjourner Kolda. Objectif : inciter les producteurs et opérateurs à éviter le bradage de l’arachide sur les marchés hebdomadaires et à privilégier les points de collecte officiels. Lors de cette mission, le coordonnateur des délégués du personnel de la SONACOS, porte-parole de l’initiative, a invité les producteurs à vendre leurs récoltes dans les circuits officiels.

Selon le quotidien Tribune qui livre l’info, cette mesure vise à garantir l’acheminement des graines vers les usines pour un traitement optimal. Selon Mamadou Faye, "le bradage des récoltes va à l’encontre des efforts de l’État pour atteindre la souveraineté alimentaire".



Pour rassurer les producteurs, Mamadou Faye a expliqué que des dispositions financières solides ont été mises en place pour éviter les retards ou impayés. "Un montant de 3 milliards de francs CFA a été débloqué et mis à la disposition des opérateurs pour acheter directement les graines d’arachide", a-t-il souligné. P



ar ailleurs, précise-t-il, les usines de la SONACOS ont reçu des consignes strictes pour que tout camion qui arrive soit déchargé dans un délai de 48 heures, et les paiements doivent être effectués dans le même laps de temps.



Cette année, la SONACOS s’est fixée un objectif de collecte de 300 000 tonnes d’arachides sur l’ensemble du territoire national. Une mobilisation exemplaire des producteurs et opérateurs sera essentielle pour atteindre cette cible.



Le journal rajoute qu’en renforçant ce partenariat avec les producteurs locaux, la SONACOS espère non seulement améliorer les conditions de vente des récoltes, mais aussi soutenir la stratégie nationale visant à promouvoir une agriculture durable et à garantir la sécurité alimentaire au Sénégal.



