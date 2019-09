Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Evitez ces erreurs de maquillage des yeux dans votre routine beauté Rédigé par leral.net le Mardi 17 Septembre 2019 à 13:07 | | 0 commentaire(s)| Pour éviter les erreurs quand on se maquille les yeux, le teint ou la bouche, "Afriquefemme" joue les coachs et vous dévoile certaines erreurs de maquillage qu'il ne faut plus jamais commettre pour être au top de sa beauté.





Choisir un fond de teint trop foncé



On n’a de cesse de le répéter : le choix du fond de teint est primordial dans la routine make-up. Et lorsque vous devez acheter un fond de teint et que vous avez peur de vous tromper, notre conseil, c’est plutôt de miser sur une teinte un ton en dessous de la votre, histoire de ne pas se retrouver avec un hâle orangé, à mille lieux de l’effet que vous recherchiez.



Trop maquiller ses yeux et sa bouche



Ca, c’est un peu la base. Entre le maquillage des yeux et le maquillage de la bouche : il faut choisir. Parce qu’il n’y a rien de moins tchip qu’une bouche rouge méga flashy et un smoky violet, le tout sur le même minois, il faudra impérativement alléger l’un des deux pour ne faire un focus que sur vos yeux OU que sur vos lèvres.



Ne pas se démaquiller avant d’aller se coucher



C’est l’un des commandements les plus importants des makeupistas. Même s’il est tard et que vous rentrez un peu éméchée d’une soirée, il ne faut en aucun cas, jamais ô grand jamais faire l’impasse sur l’étape du démaquillage.

Pourquoi ? Tout simplement parce qu’une peau propre et nette est une base indispensable pour un beau maquillage.



Les erreurs maquillage des yeux mentionnées



- Sourcils trop dessinés



- Maquiller les yeux avant le teint quand on porte un makeup chargé



- Ne pas utiliser de primer



- Ne pas utiliser une couleur de transition



- Appliquer les fards avec un pinceau trop gros



- Utiliser un pinceau estompeur sur la paupière mobile



- Ne pas humidifier les pigments



- Ne pas assez estomper les fards



- Trop alourdir la paupière supérieure avec des fards clairs et irisés, surtout si les yeux sont hooded ;



- Eyeliner trop épais pour les yeux hooded

- Eyeliner trop long



- Ombre à paupière trop foncée et épaisse en bas



- Exagérer le mascara sur les cils du bas



- Appliquer le mascara du dessus vers le bas et bien d’autres !















Yolande Jakin



