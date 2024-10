Evolution à la baisse des principaux indices boursiers au mois d’août

Les marchés boursiers mondiaux ont reculé, en lien avec les craintes portant sur un éventuel ralentissement économique aux États-Unis, le resserrement monétaire au Japon et la baisse des valeurs technologiques.



Au Japon, l’indice NIKKEI 225 s'est contracté de 8,2%, après une progression de +3,3%. L’indice NASDAQ des États-Unis s'est également replié de 3,9%, après un renforcement de 2,6%.



De même, les indices EUROSTOXX 50 de la zone euro (-2,6%) et CAC 40 de la France (-2,2%) ont reculé par rapport à leur moyenne du mois de juillet 2024. En Afrique, hormis l’indice NSE du Nigeria qui s’est contracté de 2,9%, les indices boursiers ont enregistré des évolutions positives.



En effet, note la Bceao, les indices GSE du Ghana (+6,4%), MASI du Maroc (+2,5%) et FTSE de l’Afrique du Sud (+1,9%) se sont renforcés.

L'information est contenue dans la dernière publication « Note de conjoncture économique – Septembre 2024 » de la Banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).

