Evolution des prix des matières premières au mois de juillet : Hausse du riz, du pétrole brut, du maïs, du coton et du sucre, le blé en baisse

L’Ansd informe dans ses « repères statistiques » qu’au mois de juillet 2020, les cours mondiaux du riz (+11,5%), du pétrole brut (+7,4%), du maïs (+1,3%), du coton (+1,0%) et du sucre (+0,8%) ont augmenté en variation mensuelle. En revanche, souligne la structure, il a été noté un repli de 0,1% de celui du blé par rapport au mois précèdent. A l’en croire, comparés au mois correspondant de l’année 2019, les cours mondiaux du pétrole brut (-32,2%), du maïs (-22,3%), du coton (-9,3%) et du sucre (-1,7%) se sont repliés alors que ceux du riz et du blé se sont accrus respectivement de 39,4% et 1,0%.



En détails, l’Ansd indique que le baril du pétrole brut coûtait 43,3 dollars américains au mois de juillet dernier contre 40,3 dollars au mois précédent, soit une hausse mensuelle de 7,4%. Par rapport à la même période de l’année précédente où le baril valait 63,9 dollars américains, il est relevé une chute de 32,2%.



Elle révèle dans le même sillage que la tonne de riz était de 580,0 dollars à la période sous revue contre 520,0 dollars au mois de juin représentant une progression de 11,5% en variation mensuelle. Comparé à celui du mois correspondant de l’année 2019 (416,0 dollars la tonne), l’agence fait ressortir une hausse de 39,4%.



Aussi, note le document, le prix du maïs connait une hausse 1,3% en se situant à 331,7 US cents / boisseau au mois de juillet contre 327,6 US cents / boisseau un mois avant. Par rapport au mois de juillet de l’année précédente où le coût du maïs était à 427,0 US cents / boisseau, l’on relève une baisse de 22,3%.



Concernant le prix du sucre, il a aussi été noté une hausse de 0,8% en variation mensuelle passant de 11,8 New York - cents/lb n°11 au mois juin 2020 à 11,9 New York - cents/lb n°11 au mois de juillet. Par rapport au mois de juillet 2019 (12,1 New York - cents/lb n°11), le coût du sucre a connu une baisse de 1,7%.



Pour ce qui est du coton, le prix était de 68,5 US cents/lb au mois sous revue contre 67,8 US cents/lb un mois auparavant. Cela traduit une augmentation mensuelle de 1,0%. Comparé à celui du même mois de 2019 (75,5 US cents/lb), le prix du coton connait une chute de 9,3%au mois de juillet 2020.



Par ailleurs, l’Ansd indique que le coût du blé a enregistré une baisse mensuelle de 0,1% passant de 443,7 US cents / bois de 60lb au mois de juin 2020 à 443,2 US cents / bois de 60lb le mois suivant. Par rapport au mois de juillet 2019 (438,7 US cents / bois de 60lb), le prix du blé est en hausse de 1,0%.

Bassirou MBAYE





