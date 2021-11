Ex-Pdg de Wari: Kabirou Mbodje solde ses comptes avec un ancien PM et égratigne l'Etat Dans un entretien exclusif avec le journal L'Observateur de ce lundi 23 novembre, l'ex-Président directeur général de Wari, Kabirou Mbodje en a profité pour régler ses comptes avec ses détracteurs et indexe l'Etat qui a laissé pourrir la situation de son entreprise.

Selon l'homme d'affaires dans l'entretien qu'il a accordé à L'Obs, "des magouilles orchestrées par un ancien Premier Ministre et son beau-frère ont cassé l'achat de Tigo par Wari".



Avec des regrets, il refait le film de ses déboires et aspire à ce que la vérité sur le feuilleton judiciaire de Wari éclate. "J'aurais dû être plus attentif aux recrutements", a-t-il asséné, comme pour dire que la vigilance n'a pas été de mise de son côté.



Kabirou Mbodje écorche l'Etat qui a laissé pourrir la situation pour tout le monde. "Nous déplorons que l'Etat n'ait pas pris la mesure des conséquences des multiples attaques contre Wari", se plaint-il.

