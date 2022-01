Ex-travailleurs des sociétés dissoutes : dans une situation compliquée, deux grévistes de la faim ont été évacués à l’hôpital Ça se complique pour les grévistes de la faim des ex-travailleurs des sociétés dissoutes. Il s’agit des ex-travailleurs d’Ama Sénégal, de Sotrac et de la Sias. Deux d’entre eux ont été évacués hier à l’hôpital Talla Diop de Pikine, ex-Dominique. Il s’agit de Bamba Dabo et de Mouhamed Amédine Diallo.

Après quatre jours de diète, leur état de santé s’est détérioré. «Ils ne se sentaient pas bien. C’est pourquoi, nous avons jugé important de les faire évacuer à l’hôpital», explique Madani Sy. Selon le porte-parole du Collectif des sociétés dissoutes, cette situation est très déplorable.



«C’est dommage pour un État qui se respecte. Depuis que ces extravailleurs ont entamé la diète, aucune autorité n’est venue s’enquérir de leur situation. Ce qui est déplorable», fustige M. Sy. Pour rappel, ces ex-travailleurs réclament le paiement de leurs indemnités, qui s’élèvent à plus de 12 milliards, après la dissolution de leurs sociétés



Les habitants du populeux quartier Pape Sarr, à Guinaw rail Sud, ont vécu un après-midi difficile, hier. Pour cause, le pire y a été évité de justesse. Une ligne haute tension a explosé. Le bilan fait état de plusieurs blessés dont un dans un état critique. Informés, les sapeurs pompiers et la police se sont déplacés sur les lieux. Après constat, les blessés ont été évacués à l’hôpital. Il faut relever que depuis quelques jours, des ouvriers procèdent au démantèlement des câbles à haute tension, qui surplombent de nombreux quartiers dans la région de Dakar.

