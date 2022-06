Examen CFEE et Entrée en sixième : les épreuves se déroulent normalement (ministre)

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Juin 2022 à 17:50 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre de l’Education nationale a effectué une tournée ce matin dans des centres d’examen. En effet, les élèves de Cm2 passent les examens du CFEE et de l’Entrée en sixième ce mercredi. Les épreuves se déroulent sans incidence sur toute l’étendue du territoire. Les gouverneurs et quelques inspecteurs d’académie sont en train de faire le tour des centres d’examen au niveau national.



Mamadou Talla informe qu’il y a plus de 295 000 candidats et 55% sont des filles. Ceci illustre, selon le ministre, la réalité du système éducatif constitué majoritairement de filles, renseigne leSoleil.sn.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook