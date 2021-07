Examen Cfee et concours d'entrée en 6e: Les épreuves ont bien débuté malgré la Covid-19

Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juillet 2021 à 15:24 | | 0 commentaire(s)|

Les épreuves de l’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (Cfee) et du Concours d’entrée en sixième ont démarré mardi 6 juillet sur l’ensemble du territoire national. Dès 8 heures du matin, les élèves ont rejoint les salles de classe au centre Nafissatou Niang du quartier Amitié. Une trentaine de minutes après, le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, accompagné des autorités de l’école et de l’enseignement, effectue une courte visite pour s’imprégner de la situation. Plus de 280 candidats composent dans ce centre. Ici, il constate que le dispositif d’hygiène relatif au lavage des mains est bien en place.



En moins d’une dizaine de minutes, la délégation ministérielle rejoint l’école élémentaire Cheikh Wade de Guédiawaye. Le décor est le même : les règles d’hygiène sont respectées à la lettre. Dans cet établissement, le port de masques est également de rigueur.



Selon le ministre, qui a effectué le tour des classes, l’examen se passe bien au niveau national. Mamadou Talla informe que plus de 280 000 candidats sont enregistrés et sont répartis dans 12 000 salles de classe.



Par ailleurs, 25 000 surveillants et secrétaires ont été déployés dans ce contexte fortement pandémique. « Cet examen est exceptionnel puisque les élèves ont suivi une partie du programme via les plateformes en ligne. Donc, cet examen est décisif pour la suite », a fait savoir le ministre.



Quelques élèves interpellés jugent les épreuves abordables dans l’ensemble, en attendant la suite.



Le premier sujet de langue et communication porte sur le décrochage scolaire. Il est ainsi demandé aux candidats de rédiger un texte pour expliquer l’importance d’aller à l’école.



L’examen se tiendra en demi-journée à cause de la Covid-19.













leSoleil.sn











Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos