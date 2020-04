Examens : Bac, Bfem et Cfee reportés en août Selon L'Observateur, les examens de Bfem, Bac, Cfee et d'entrée en sixième sont prévus au mois d'août prochain, sauf cas de force majeure. Selon le journal, il est également prévu la prolongation de l'année scolaire qui devrait s'arrêter le 31 juillet prochain. Toutefois, le décret pourrait être modifié, selon le journal.

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Avril 2020 à 13:10



