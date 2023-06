Examens : Plus de 297.000 candidats au CFEE et au concours d’entrée en 6e (DEXCO)

Plus de 297 000 candidats sont inscrits à l’examen du certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et au concours d’entrée en 6e, un chiffre qui pourrait évoluer avec le traitement de certains dossiers liés à l’état-civil, a indiqué, lundi, le Directeur des examens et concours (DEXCO), Papa Baba Diasse.



" A la date de ce lundi, le nombre total d’inscrits est de 297.621, dont 169.021 filles soit 56% du nombre total de candidats, contre 296.395 en 2022, soit un écart positif de 1.226. L’ensemble des candidats est réparti dans 1.938 centres ", a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, précisant que ces données statistiques stabilisées et envoyées à la DEXCO par les académies, pourraient connaître une évolution du fait du traitement de certains dossiers liés à l’état-civil de certains candidats.



Il a annoncé que les épreuves du CFEE et de l’entrée en sixième, seront administrées le 21 et 22 juin, sur toute l’étendue du territoire national, en Gambie et en Guinée-Bissau.



Le Directeur des examens et concours a indiqué que pour les 47 candidats non-voyants ou malvoyants, « des dispositions particulières ont été prises pour leur adapter les épreuves ».



Concernant la prise en charge correcte de ce grand nombre des candidats, il a annoncé qu’il y aura en moyenne, l’utilisation de 11.904 salles de classe et la mobilisation de 1.938 chefs de centre, 1938 adjoints, 23.808 surveillants au moins, à raison de 2 par salle et 9.690 secrétaires dont 5 par centre.



Papa Baba Diasse a assuré que la DEXCO a mis en place un dispositif sécurisé, pour la levée et l’acheminement des épreuves vers le niveau déconcentré.











Aps

