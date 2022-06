Excellence africaine à Paris : Un 1er salon d’affaires en perspective

L'espace Paris Nord de Villepinte accueillera du 22 au 26 juin prochain, la Fia, Salon international Africain. Il affiche et affirme l'ambition de présenter les savoir-faire et l'excellence du continent et de ses partenaires.



L'idée est de créer une interaction entre consommateurs, producteurs, fabricants, créateurs, acheteurs et acteurs.



Ainsi, Maximilien Mahougnon Edgar, initiateur du projet, rappelle qu'il s'agit d'une aventure qui s'écrit ensemble. Et, il raconte aussi, avec plaisir et beaucoup de fierté, la genèse d'un projet qui existe depuis une vingtaine d'années. Il raconte un rêve devenu une idée et, aujourd'hui, une réalité qu'il espère durable.



Dans toute l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal au Nigéria, la Fia signifie la santé, la paix. C'est donc un jeu de mot. S'il peut signifier Foire internationale africaine, le mot salon s'est très vite imposé : il donne plus de cachet à l’événement. Il s'agit donc du Salon international autour de l'excellence africaine.