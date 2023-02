Excellence en pratiques de ressources humaines : Ecobank remporte le prix de meilleur employeur d’Afrique

Selon un communiqué de presse, ce prix récompense les entreprises qui affichent les normes d'excellence les plus élevées en matière de pratiques de ressources humaines (Rh) et d'expérience des employés.



Ade Ayeyemi, directeur général du Groupe Ecobank, a précisé : «À Ecobank, nous savons que notre personnel est notre plus grand atout. En tant que banque panafricaine, nous consacrons intentionnellement des ressources pour attirer, former et retenir les meilleurs talents. Nous mettons activement en place les outils et les processus nécessaires pour instaurer une culture axée sur la performance et un environnement stimulant. C'est un grand honneur d'être reconnu au niveau international comme l'un des Meilleurs Employeurs d'Afrique. Je tiens à souligner que nous n’aurions pas pu recevoir ce prix sans le soutien de mes collègues Ecobanquiers ».



La même source signale que le programme de certification implique une évaluation rigoureuse et un classement basé sur les résultats objectifs d'évaluations solides réalisées à différents niveaux hiérarchiques et sur l'ensemble des activités et procédures liées aux ressources humaines. «Il comprend une évaluation Rh et une enquête auprès des employés. Les domaines couverts sont les pratiques Rh, la rémunération, les avantages sociaux, la direction, le travail en équipe, l'engagement des employés et la responsabilité sociale des entreprises (Rse) », explique-t-on.



Yves Mayilamene, directeur exécutif des ressources humaines du Groupe Ecobank, a indiqué : « nous accompagnons et donnons les moyens à nos talents d'exceller dans un environnement de travail stimulant, tout en investissant dans leur formation et leur épanouissement. A Ecobank, nous cherchons toujours à offrir à notre personnel des opportunités pour progresser et réaliser leur plein potentiel grâce à nos initiatives de formation et de développement. Ce prix du Meilleur Employeur est un hommage à la volonté des Ecobanquiers d'incarner nos valeurs, ainsi qu'à la création d'une culture d'entreprise adéquate ».



Lors du processus d'évaluation, le Groupe Ecobank a obtenu un score total de 79 % - tout pourcentage supérieur à 75 % est considéré comme élevé. L'accréditation de meilleur employeur est valable un an, de novembre 2022 à novembre 2023.



Les organisations ayant reçu le label Meilleur employeur ont tendance à surpasser la moyenne du marché en termes de performances à long terme grâce à un engagement élevé des employés, un leadership stimulant et une bonne gestion des talents. Être une entreprise certifiée indique que les employés sont enthousiastes, engagés et motivés pour faire de leur mieux, chaque jour et où qu'ils soient.



Lors de la cérémonie de remise de prix, Peter Burke, président du Groupe Best Companies, a adressé ses sincères félicitations à Ecobank en soulignant le caractère unique de ce prix qui renforce la marque Employeur Ecobank. Il a ajouté que Ecobank est «reconnue pour avoir créé des lieux de travail où les employés aiment venir

travailler. Vous faites l'envie de tous les autres employeurs. Continuez ainsi ».



La certification de Meilleur employeur est un programme de référence en la matière, reconnu dans le monde entier. Elle est accordée en partenariat avec le Best Company Group, une société américaine bien établie qui a pour mission de recenser et de distinguer les meilleurs employeurs dans plus de 60 pays.



