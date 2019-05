Exclu- CAN 2019: Liste des 23 joueurs, le cas Kara Mbodj, la génération 2002, Amdy Faye clashe la FSF et dit tout !

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2019 à 19:58 | | 0 commentaire(s)|

Amdy Moustapha Faye fait partie de la génération 2002 avec El Hadj Diouf, Fadiga, Salif Diao, Pape Bouba Diop, ect qui ont représenté le Sénégal à la coupe du monde et finaliste à la CAN 2002. A quelques semaines de la CAN 2019, et quelques jours de la publication de la liste officielle, l’ancien milieu de terrain sénégalais s’est exprimé à cœur ouvert sur wiwsport.com. Il parle de la liste des 23 qui doivent représenter le Sénégal à la CAN, du coté gauche de la défense sénégalaise, du milieu de terrain et du cas Kara Mbodj absent en sélection depuis des mois. Amdy Faye est aussi revenu sur les problèmes entre la génération 2002 et la Fédération sénégalaise de football. La Liste des 23 joueurs… Il doit pas avoir de surprise sur les 23 joueurs qui doivent représenter le Sénégal à la prochaine coupe d’Afrique. Je pense que les deux derniers matches du Sénégal ont défini le groupe qui doit aller à la CAN. C’est contre le Madagascar et le Mali. Le sélectionneur a eu assez de temps pour connaitre son groupe avec qui il doit travailler. Et je pense qu’il peut pas avoir une grande surprise sur cette liste.

Arial Mendy sur le coté gauche… Sur le coté gauche, c’est vrai Arial Mendy est pressenti à ce poste. Mais pour dire vrai, le sélectionneur avait une année pour recruter un arrière gauche. Regardez ce jeune Lassana Faye, qui voulait jouer pour le Sénégal et qui évolue en Hollande, il a refusé la sélection hollandaise pour le Sénégal. Actuellement Sabaly n’est pas un gaucher de métier, donc le sélectionneur devait anticiper et chercher un gaucher de métier. Il ne manque pas au Sénégal, si on cherche au niveau de la petite catégorie, il y’a de bons joueurs capable de faire de bonnes choses en équipe A. Habib Diallo dans la liste des 23 ? C’est vrai que c’est le deuxième meilleur buteur de la Ligue 2 mais tu ne peux pas prendre le risque de l’amener à la CAN. Le sélectionneur a déjà son groupe avec des attaquants qui ont joué les éliminatoires et tout. Donc je n’ai rien contre Habib , c’est un bon joueur mais je pense que le sélectionneur ne devrait pas prendre le risque de l’amener à la CAN. Le cas Kara Mbodj… C’est mon jeune frère, durant la coupe du monde Aliou l’avait appelé dans son groupe malgré sa blessure et je trouve cela normal vu son parcours et ce qu’il a fait pour l’équipe nationale du Sénégal. Mais par contre, depuis un certains temps, Kara avait des problèmes en club, après l’opération il était parti à Nantes, il n’a pas trop joué, il a eu des problèmes avec le coach. Ensuite il est retourné en Belgique. Entre temps, les jeunes défenseurs qui sont appelés étaient en train de faire de bonnes choses. Il y’a donc la concurrence avec Pape Abou Cissé et Salif Sané. Le jeune Pape Abou il est performant, hargneux, mais aussi il est en train de faire ses preuves dans cette sélection tout comme Salif Sané.

Le milieu de terrain idéal pour la CAN 2019… Les deux derniers matches du Sénégal, beaucoup d’observateurs ont découvert le jeu qu’on s’attendait à cette équipe nationale. Avec le trio Gana Gueye, Pape Aliou Ndiaye et Krépin Diatta, on a vu un milieu de terrain qui produisait du jeu et je pense que c’est ce que le sélectionneur devrait mettre en avant pour améliorer. Par contre Krépin Diatta, il faut qu’on parle avec lui. La façon dont je l’ai vu joué en club, c’est insuffisant, il ne peut pas le livrer en sélection vue son talent. C’est la même chose avec Ismaila Sarr. Ils doivent muscler leurs jeux par des percussions et des pénétrations. Krépin j’ai vu qu’il a pris du poids, mais il est talentueux, il doit revoir son jeu avant la CAN. Je fais partie de ceux qui disaient qu’il a sa place dans l’équipe.

Une liste de 23 à la CAN sans joueurs locaux… Comment on peut sélectionner des joueurs pour aller à la coupe d’Afrique sans prendre des joueurs locaux. Le Sénégal est le seul pays qui le fait. Malheureusement le sélectionneur ne sait pas parfois comment valoriser notre football. Là, ceux qui dirigent sont entrain de minimiser le football sénégalais. On doit prendre les meilleurs joueurs de ce championnat en équipe nationale, c’est ce qui est logique. Mais on ne le fait pas parce qu’on a ce complexe d’aller voir des joueurs à l’extérieur. Je n’ai rien contre ces jeunes mais aussi pour valoriser son football, il faut que cela commence à la base, c’était dire notre championnat local. Aujourd’hui on peut dire merci à Diambars et Génération Foot qui ont démarré les centres de formation qui nous fourni pas mal de grands joueurs comme Gana, Kara, PAN, Ismaila Sarr, Sadio Mané, ect qui sont issus de ce championnat. Quand vous regardez la petite catégorie du Sénégal jouer, tu te dis qu’il y’a un travail qui se fait. Mais une fois en équipe A, on minimise notre football.

Les problèmes de la génération 2002 avec la FSF… Déjà ce qu’il faut comprendre est que nous ne pouvons pas être tous entraîneur. La fédération doit respecter les anciens joueurs qui ont représenté le Sénégal. Notre génération, on a fait notre possible pour amener très loin le Sénégal. Si vous allez au Nigéria, leur fédération respecte leurs anciens joueurs, d’ailleurs quand ils gagnaient la coupe d’Afrique, ils ont fait appel à eux pour accompagner les jeunes. Regardez ce que le Cameroun a fait lors de la dernière Coupe d’Afrique, les anciens sont venus pour accompagner leur équipe. On me dira qu’au Sénégal il y’a dans l’équipe Tony Silva, Lamine Diatta, ect. Mais ils sont des employés de la fédération. S’ils ne font pas de bons résultats avec le staff ils seront virés. Le problème est que la génération 2002 ne les arrange pas parce qu’ils veulent politiser le football sénégalais. Ils ne connaissent rien au football et ils veulent politiser le football sénégalais. Il y’a aussi des gens comme Mayacine Mar, Amsata Fall, qui sont là depuis des années, ils doivent quitter, ils n’ont plus leurs places dans le football sénégalais. Depuis des années ils sont là, depuis que je joue en cadet de l’équipe nationale ils sont là, où est ce qu’ils ont amené le football sénégalais ? Parfois les gens pensent que je parle avec rancune alors que je dis la vérité, je n’ai pas besoin de poste. Mais si on veut que le football sénégalais avance, il faut que ces gens là quittent la fédération.







wiwsport.com

(Propos recueillis par Mohamed El Amine Diop) Il doit pas avoir de surprise sur les 23 joueurs qui doivent représenter le Sénégal à la prochaine coupe d’Afrique. Je pense que les deux derniers matches du Sénégal ont défini le groupe qui doit aller à la CAN. C’est contre le Madagascar et le Mali. Le sélectionneur a eu assez de temps pour connaitre son groupe avec qui il doit travailler. Et je pense qu’il peut pas avoir une grande surprise sur cette liste.Sur le coté gauche, c’est vrai Arial Mendy est pressenti à ce poste. Mais pour dire vrai, le sélectionneur avait une année pour recruter un arrière gauche. Regardez ce jeune Lassana Faye, qui voulait jouer pour le Sénégal et qui évolue en Hollande, il a refusé la sélection hollandaise pour le Sénégal. Actuellement Sabaly n’est pas un gaucher de métier, donc le sélectionneur devait anticiper et chercher un gaucher de métier. Il ne manque pas au Sénégal, si on cherche au niveau de la petite catégorie, il y’a de bons joueurs capable de faire de bonnes choses en équipe A.C’est vrai que c’est le deuxième meilleur buteur de la Ligue 2 mais tu ne peux pas prendre le risque de l’amener à la CAN. Le sélectionneur a déjà son groupe avec des attaquants qui ont joué les éliminatoires et tout. Donc je n’ai rien contre Habib , c’est un bon joueur mais je pense que le sélectionneur ne devrait pas prendre le risque de l’amener à la CAN.C’est mon jeune frère, durant la coupe du monde Aliou l’avait appelé dans son groupe malgré sa blessure et je trouve cela normal vu son parcours et ce qu’il a fait pour l’équipe nationale du Sénégal. Mais par contre, depuis un certains temps, Kara avait des problèmes en club, après l’opération il était parti à Nantes, il n’a pas trop joué, il a eu des problèmes avec le coach. Ensuite il est retourné en Belgique. Entre temps, les jeunes défenseurs qui sont appelés étaient en train de faire de bonnes choses. Il y’a donc la concurrence avec Pape Abou Cissé et Salif Sané. Le jeune Pape Abou il est performant, hargneux, mais aussi il est en train de faire ses preuves dans cette sélection tout comme Salif Sané.Les deux derniers matches du Sénégal, beaucoup d’observateurs ont découvert le jeu qu’on s’attendait à cette équipe nationale. Avec le trio Gana Gueye, Pape Aliou Ndiaye et Krépin Diatta, on a vu un milieu de terrain qui produisait du jeu et je pense que c’est ce que le sélectionneur devrait mettre en avant pour améliorer. Par contre Krépin Diatta, il faut qu’on parle avec lui. La façon dont je l’ai vu joué en club, c’est insuffisant, il ne peut pas le livrer en sélection vue son talent. C’est la même chose avec Ismaila Sarr. Ils doivent muscler leurs jeux par des percussions et des pénétrations. Krépin j’ai vu qu’il a pris du poids, mais il est talentueux, il doit revoir son jeu avant la CAN. Je fais partie de ceux qui disaient qu’il a sa place dans l’équipe.Comment on peut sélectionner des joueurs pour aller à la coupe d’Afrique sans prendre des joueurs locaux. Le Sénégal est le seul pays qui le fait. Malheureusement le sélectionneur ne sait pas parfois comment valoriser notre football. Là, ceux qui dirigent sont entrain de minimiser le football sénégalais. On doit prendre les meilleurs joueurs de ce championnat en équipe nationale, c’est ce qui est logique. Mais on ne le fait pas parce qu’on a ce complexe d’aller voir des joueurs à l’extérieur. Je n’ai rien contre ces jeunes mais aussi pour valoriser son football, il faut que cela commence à la base, c’était dire notre championnat local. Aujourd’hui on peut dire merci à Diambars et Génération Foot qui ont démarré les centres de formation qui nous fourni pas mal de grands joueurs comme Gana, Kara, PAN, Ismaila Sarr, Sadio Mané, ect qui sont issus de ce championnat. Quand vous regardez la petite catégorie du Sénégal jouer, tu te dis qu’il y’a un travail qui se fait. Mais une fois en équipe A, on minimise notre football.Déjà ce qu’il faut comprendre est que nous ne pouvons pas être tous entraîneur. La fédération doit respecter les anciens joueurs qui ont représenté le Sénégal. Notre génération, on a fait notre possible pour amener très loin le Sénégal. Si vous allez au Nigéria, leur fédération respecte leurs anciens joueurs, d’ailleurs quand ils gagnaient la coupe d’Afrique, ils ont fait appel à eux pour accompagner les jeunes. Regardez ce que le Cameroun a fait lors de la dernière Coupe d’Afrique, les anciens sont venus pour accompagner leur équipe. On me dira qu’au Sénégal il y’a dans l’équipe Tony Silva, Lamine Diatta, ect. Mais ils sont des employés de la fédération. S’ils ne font pas de bons résultats avec le staff ils seront virés. Le problème est que la génération 2002 ne les arrange pas parce qu’ils veulent politiser le football sénégalais. Ils ne connaissent rien au football et ils veulent politiser le football sénégalais. Il y’a aussi des gens comme Mayacine Mar, Amsata Fall, qui sont là depuis des années, ils doivent quitter, ils n’ont plus leurs places dans le football sénégalais. Depuis des années ils sont là, depuis que je joue en cadet de l’équipe nationale ils sont là, où est ce qu’ils ont amené le football sénégalais ? Parfois les gens pensent que je parle avec rancune alors que je dis la vérité, je n’ai pas besoin de poste. Mais si on veut que le football sénégalais avance, il faut que ces gens là quittent la fédération.wiwsport.com(Propos recueillis par Mohamed El Amine Diop)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos