Exclu du Pds section Kaffrine: Babacar Gaye accuse Karim et promet une « réponse politique »

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Septembre 2019 à 10:15

Une partie des militants de la Fédération du Parti démocratique sénégalais(Pds) s’était réunie hier en assemblée générale, au cours de laquelle elle a décidé d’exclure son secrétaire général, en l’occurrence Babacar Gaye.



Ce dernier est accusé de « trahison » après qu’il a contesté le dernier remaniement du Secrétariat national et renoncé à son poste. Interrogé par la RFM, l’intéressé déclare qu’il n’est pas surpris de cette décision, d’autant qu’il a déjà eu vent de cette rencontre « orchestrée » depuis Doha (Qatar), par Karim Wade.



«Depuis le 13 août dernier, j’ai intercepté un email de Karim Wade qui demandait à son père (Abdoulaye Wade) de réunir la fédération de Kaffrine afin de me débarquer. Et, cela a été fait par une campagne à coup de millions et à l’insu des militants du Pds de Kaffrine. Ceux qui étaient à cette rencontre, sont des karimistes », déclare Babacar Gaye.



Et de faire remarquer : « C’est comme ça qu’ils ont procédé dans le parti à chaque fois que la Direction était mal en point, surtout en cette période où les militants et responsables rejettent le secrétariat national, parce que n’étant pas conforme avec les orientations du parti ».



L’ancien porte-parole du Pds et membre du groupe des frondeurs « And Suqqali Sopi », promet d’apporter « une réponse politique à cette entorse politique », le moment venu.

