Exclusif : La vérité sur la fermeture d’Auchan Sacré-Cœur, les dessous du contrat qui lie la structure 37 cinq à la mairie de Sacré Cœur

Les autorités municipales de la commune de Mermoz Sacré-Cœur que dirige Barthlémy Dias ont procédé, ce lundi matin, à la fermeture d'Auchan Sacré-Cœur (Ndlr : Sacré Coeur, 2 voies liberté 6 à coté de la Boulangerie Jaune) , pour défaut de paiement de taxe municipale. Mais, d’après les radars de leral.net, la vérité est que c’est la structure 37 cinq spécialisée dans l'événementiel et dirigée par Moustapha Diop, qui avait signé avec la maire de Barthélémy Dias une convention pour un centre commercial et, par la suite, a signé une autre convention de location de 10 ans avec Auchan.



Dans les faits, Auchan n’a pas signé directement un contrat de location avec la mairie Mermoz / Sacré-Cœur, mais, c’est la structure 37 cinq qui n’a pas honoré ses créances, voire les redevances municipales à la commune de Mermoz Sacré-Cœur, qui a eu stratégiquement le flair de mettre la pression sur Auchanle jour de la Saint Sylvestre et le forcing a payé.



« C’est la structure 37 cinq de Moustapha Diop qui avait signé une Convention avec la mairie de Mermoz pour un centre commercial et c’est comme ça que le local a été loué par Auchan pour une durée de dix ans pour une mirobolante somme d’argent.



Les conditions étaient de payer une redevance, de ne pas élever deux à trois niveaux et faire de l’autre terrain à côté une aire de jeu pour les enfants. Mais, la structure 37 cinq n’est pas passée à la caisse de la Mairie de Mermoz / Sacré-Cœur et a aussi fait la sourde oreille aux appels téléphoniques et sommations de de la Mairie, qui est finalement passée à l’action en barricadant le parking aux consommateurs jusqu’à fermer Auchan qui se trouve au niveau de la boulangerie jaune à Sacré-Cœur.



Le forcing du maire de Mermoz / Sacré-Cœur a été payant puisque la structure 37 cinq est sortie de sa léthargie et a répondu à la maire de Mermoz / Sacré-Coeur pour des négociations et ça devrait se régler définitivement mardi ou mercredi. Maintenant, tout est réglé et la centre Auchan a rouvert ses portes pour le grand bien des consommateurs en ce jour de 31 décembre dernier jour de l’an 2018 », nous révèle une source proche du dossier.





Massène DIOP Leral.net