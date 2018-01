Exclusif : Malick Gakou réagit à son "interpellation" par la Sûreté Urbaine

L’information a fait l’effet d’une bombe sur la toile. Malick Gackou a été brièvement arrêté ce week-end par la Sûreté urbaine de Dakar. Il aurait engrossé une fille et voulant éviter tout scandale compte tenu de son statut, il aurait demandé à son ami d’enfance de s’occuper de l’affaire. Ce dernier s’est, à son tour, adressé à un cabinet médical de la place dont le médecin est une de ses connaissances, voire même un intime.



A cet effet, il y aurait eu une tentative d’avortement de la jeune fille qui a mal tourné, nous apprend le site pressafrik.com. Joint par Leral.net, plusieurs personnes de l’entourage du Président du Grand parti, démentent sans plus de précisions. A son tour, Malick Gakou que nous avons eu téléphone, nie avoir fait l’objet d’une interpellation. De même, il signale qu’il n’a pas été impliqué dans une affaire de mœurs comme rapporté plus haut. « L’information est fausse », a-t-il confié, malgré nos multiples tentatives de savoir les raisons de son mutisme par rapport à la gravité des faits à lui reprochés. « On est en train de faire un communiqué là-dessus… », nous a-t-il renvoyé.