Exclusif! Mamour Diallo reçu au Palais: Les secrets d’une audience C’est à 10h et des poussières, au cours de cette matinée du 21 mai 2019, que le chef de l’État, Macky Sall, a reçu à son bureau, au Palais de la République, l’ancien directeur des domaines, Mamour Diallo.



Rédigé par leral.net le Mardi 21 Mai 2019 à 22:47 | | 0 commentaire(s)|

Une source bien informée confie à Yerimpost que l’audience a été chaleureuse mais surtout longue. Alors que la feuille d’audience du maître des lieux était bondée, les deux hommes ont passé plus d’une heure !

Il est vrai qu’il ne s’étaient pas vus depuis le limogeage du désormais ex-directeur des domaines.

Cette audience et sa longueur marquent un renouvellement de la confiance de Macky Sall envers son plus efficace soutien politique à Louga, leader du mouvement Dolly Macky qui a contribué de façon décisive à la victoire du locataire du Palais à la présidentielle du 24 fevrier dernier.

L’entrevue entre les deux hommes intervient également à quelques jours du début des interrogatoires de la commission parlementaire dans l’affaire dite des 94 milliards. Ce qui est en soi tout un message.





YERIMPOST.COM

