Exclusif - Marché de l'eau potable dans nos villes : Mansour Faye a caché un détail qui vaut son pesant d'or S'il n'y avait que le manque d'élégance, passe encore. Dans notre édition d'hier, nous avons relevé que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement sortant, Mansour Faye avait manqué d'élégance à l'égard de son successeur, le socialiste Serigne Mbaye Thiam, en voulant coûte que coûte boucler avant son départ l'appel d'offres international relatif au choix d'un fermier pour la gestion de l'eau potable dans nos grandes villes. En effet, plutôt que de faire confiance à la continuité de l'Etat, le maire de Saint-Louis qui avait reçu un don de bennes-tasseuses de la part de Suez, un de ses soumissionnaires à l'appel d'offres qu'il avait lancé, a voulu confirmer lui-même la "victoire" de l'ex-Lyonnaise des eaux dans ce gigantesque marché.

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 10:50 | | 0 commentaire(s)|

Ce, quand bien même qu'il est de notoriété publique que cette société est "plus disante", excusez l'expression ! Que la Sénégalaise des eaux (Sde) a proposé un prix du mètre cube d'eau moins élevé. Et donc, plus intéressant pour la bourse du consommateur.



La Sde qui gère la concession de l'eau dans les centres urbains du Sénégal depuis 1996, a réalisé d'excellentes performances dans le secteur de l'hydraulique urbaine. Performances qui valent au Sénégal non seulement d'avoir atteint les Objectifs de développent durables (ODD) dans le domaine de l'eau potable, le seul où notre pays a réalisé ses objectifs, mais aussi d'être cité en exemple partout en Afrique. Et même ailleurs

L'appel d'offres lancé par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement ayant été révoqué par l'Autorité de régulation des marchés publics (Armp) devant laquelle la Sde s'était pourvue, la commission de dépouillement avait ressorti ses calculs et fait semblant de procéder à une nouvelle évaluation des offres. Sans surprise, Mansour Faye a prétendu avant de quitter son ancien ministère que... SUEZ avait de nouveau gagné ! Mais ce faisant, il avait quelque peu, disons, escamoté les choses. En effet, il avait soutenu que la commission avait examiné "trois offres" comme lors du premier dépouillement. Ce qui n'est pas vrai puisque l'un des soumissionnaires, en l'occurrence la multinationale française Véolia, s'était retirée entre-temps de la compétition.

Explication : la validité des offres pour l'appel d'offres international expirait le 27 mars dernier. Ce que constatant, le ministère a écrit à la Direction centrale des marchés publics (DCMP) le 02 du mois en cours (avril) pour solliciter une prolongation de cette validité. Or, dès le 03 avril, c'est-à-dire le lendemain de l'expédition de cette lettre, Véolia adressait une lettre de désistement à l'appel d'offres et réclamait par la même occasion le remboursement de sa caution. Laquelle s'élève à...800 millions de nos francs.



En disant que la commission a examiné "trois offres", le ministre Mansour Faye a donc compris les libertés avec la vérité. Sans doute ne voulait-il pas admettre que son appel d'offres international n'avait plus aucune validité sur le plan juridique et que le gouvernent devait donc en lancer un autre ! Pudiquement, et pour ne pas faire de peine à ses amis de Suez à qui il ne peut rien refuser, le "beauf" du Président a préféré donc comment le dire poliment ? Pécher par omission ! Ou alors : il a "tassé" la vérité avec des bennes ?















Le Témoin

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos