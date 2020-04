Exclusif - Mariage éclair : Mansour Faye divorce d'avec la député Aminata Guéye

La député Aminata Guèye vient de divorcer d'avec le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et Territoriale, Mansour Faye. La députée qui a fêté ses 39 ans le 2 janvier dernier, a donné elle-même l’information. «Ne m’appelez plus Mme Faye, je ne suis plus Madame Faye », a-t-elle dit, dans des propos repris par "Les Echos", à ses proches. Dans son compte Facebook dans lequel elle avait mentionné Aminata Guèye Faye, la secrétaire élue a enlevé le « Faye ».