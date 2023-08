Exclusion d’Ousmane Sonko des listes électorales: Me Abdoulaye Tall promet une contre-attaque imminente Ousmane Sonko a été exclu des listes électorales après sa condamnation par contumace dans l'affaire Sweet Beauté. Cette décision a laissé perplexe les membres de Pastef. Le porte-parole du parti, Me Abdoulaye Tall dénonce une nouvelle tentative de forcing et de manœuvre frauduleuse, tout en annonçant une contre-attaque imminente.

Me Abdoulaye Tall, précise qu’Ousmane Sonko, averti concernant "les manœuvres orchestrées par l'État pour le retirer des listes électorales", était conscient de cette décision allait venir. Mais, Me Tall, évoquant le fait qu'Ousmane Sonko avait adressé une lettre de non-acquiescement au greffe de la juridiction qui l'avait condamné, s'interroge sur la validité de la radiation. Cette lettre aurait dû empêcher sa radiation, selon les dispositions légales.



Ainsi, Me Abdoulaye Tall conteste fermement cette radiation et insiste sur le fait qu'Ousmane Sonko conserve son éligibilité et son droit de vote. Il critique également l'administration pour avoir enfreint les droits des citoyens.



L’avocat a ensuite, évoqué la volonté de Pastef, parti auquel appartient Sonko, de développer une stratégie de réponse face à cet événement.



