Exclusion de Moustapha Diakhaté : Macky Sall approuve la décision Le chef de l’Etat et patron de l'Apr, approuve l'exclusion de Moustapha Diakhaté du parti, selon un communiqué du Secrétariat exécutif national qui s'est tenu vendredi dernier. Selon le document Macky Sall « a approuvé la mesure disciplinaire (exclusion d’un membre du parti) issue de la réunion de la Commission de discipline tenue sur instruction du président du parti, le 21 janvier 2020, en parfaite conformité avec les textes qui régissent notre organisation ». Le Sen de l’Apr a soutenu "à l’unanimité et sans réserve", cette exclusion qui, selon lui, est prise par le Président Macky Sall.

