Exclusivité / Après le départ d’Idrissa Seck : Amadou Bâ cumulera les Ministères des Sports et de l’Elevage et Abdoulaye Daouda Daouda Diallo dirigera le CESE

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Avril 2023 à 17:58 | | 0 commentaire(s)|

Après le départ d’Idrissa Seck du Conseil économique, social et environnemental et de ses deux ministre, Amadou Bâ, Premier Ministre, informe-t-on, va cumuler le poste de Ministre des Sports et de celui de l’Elevage.



Ainsi, Abdoulaye Daouda Diallo va remplacer Idrissa Seck à la tête du Conseil économique, social et environnemental.





