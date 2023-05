Exclusivité/ Arrestation Ousmane Sonko: L'Etat a pris les choses en main

Ousmane Sonko a été appréhendé ce jour, dans un véhicule banalisé (marque Toyota Land Cruiser immatriculé AA 755 MN DK 01), à hauteur du village de Thiaco (département de Koungheul) par les FDS. Il était en cours d'acheminement à Dakar.



Lors de son interpellation, il était en compagnie des sieurs : Ibrahima GUEYE, militant PASTEF Velingara ; Mamadou SYLLA, garde du corps, Malick GUEYE, chauffeur. Ces derniers ont été conduits à Kaolack par la gendarmerie et seront présentés au Procureur la République.



C'est dire que l'Etat vient de prouver, encore une fois, qu'il est le maître de l'ordre public et du respect des institutions de la République. Il sait se déployer quand il le faut, avec responsabilité et professionnalisme, dans la plus grande discrétion. L'ignorer, c'est faire preuve d'immaturité et d'infantilisme.