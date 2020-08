Exclusivité : Braquage des Allées du Centenaire : L’un des cerveaux en fuite est le frère d’un ancien ministre Après l’arrestation de Mohamed Gassama à un ancien policier considéré comme l’un des cerveaux du braquage de la veille de la Tabaski et l’implication présumée d’un journaliste qui avait servi de chauffeur à la bande, voilà que votre site tient de source proche de l’enquête qu’au moins l’un des mis en cause, en fuite actuellement, est le frère d’un ancien ministre du président Abdoulaye Wade. Autre révélation, un jeune portant le même nom a été interpellé avant d’être relaxé.



En réussissant à alpaguer les principaux mis en cause du braquage de la boutique des chinois sur les Allées du Centenaire, les limiers de la DIC étaient loin de s’imaginer qu’ils allaient tomber sur l’un des gangs les plus organisés. Ce gang qui n’en était pas à son premier coup selon nos sources car, impliqués dans des cambriolages de villas de luxe , est tombé à cause d’un tout petit détail que leur complice M.C. travaillant pour la chinoise, avait ignoré. La cinquième caméra de surveillance dont seule la propriétaire chinoise connaissait l’existence.



Mais, la surprise des policiers atteindra son paroxysme quand les délinquants arrêtés passeront aux aveux. Durant son audition, l’un des mis en cause a cité le nom de deux autres complices en fuite dont l’un serait le petit frère d’un ancien ministre libéral. Aussitôt, le chef de la DIC a informé le Procureur et un transport a été organisé dans une ville religieuse où l’homme recherché devait se réfugier. Sur place, les enquêteurs ont mis la main sur un jeune répondant au même patronyme mais, il sera libéré plus tard après vérification.



« Je confirme que toute la bande n’est pas encore arrêtée et qu’au moins l’un d’entre eux a pris la fuite emportant une importante partie du butin », a consenti à nous dire un agent de la Brigade de Recherches et d’Intervention (BRI) de la Dic ayant requis l’anonymat.



Selon notre source proche de l’enquête, le mis ou les mis en cause sont actuellement hors du Sénégal et chercheraient à gagner les frontières européennes ou nord-américaines d’après des aveux de leurs complices déjà arrêtés. Mais, révèle la même source, « Tout est en train d’être fait pour tirer ce jeune malfrat des griffes de la DIC à travers des pressions religieuses et politiques ».



Quid de l’identité de ce jeune homme en fuite et qui aurait pris part au cambriolage des Allées du Centenaire, Atlanticactu promet de vous livrer son identité dans les prochaines après les recoupements qui sont en train d’être faits.



Cheikh Saadbou Diarra (Atlanticactu.com)

