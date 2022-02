Exclusivité : Guinée Bissau : Coups de feu au Palais de la République, la Garde rapprochée de Umaru Embalò maîtrisée

« Des coups de feu d’armes légères ont d’abord crépité avant que d’énormes déflagrations ne soient entendues, poussant les Bissaoites à penser un coup de force militaire. Pour le moment, les accès au Palais sont bloqués par des véhicules de la Garde Nationale », confie notre source.



Des sources de la présidence de la République de Guinée-Bissau confirment que le chef de l’État, Umaro Sissoco Embaló, et le premier ministre, Nuno Gomes Nabiam, se trouvent à l’intérieur du bâtiment, entourés de militaires. Plusieurs membres du Gouvernement et dirigeants sont également détenus au Palais du Gouvernement. Personne n’entre ni ne sort.



Pour d’autres sources non encore vérifiées, il s’agirait d’un coup d’état et que le « général » Umaru Embalò serait entre les mains des mutins.



Après le Mali, la Guinée Conakry et le Burkina Faso, les militaires Bissau guinéens seraient-ils en train de bouleverser l’ordre constitutionnel ?



(En cours de mise à jour)