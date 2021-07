Exclusivité Leral: Une vidéo explosive pour ce mercredi à 09h 19mn GMT Leral TV diffusera une vidéo d'une vingtaine de minutes d'une éminente personnalité empêtrée dans un imbroglio incroyable.

Ce qui est certain et sans aucun doute, beaucoup de personnes seront déçues quand elles verront la vidéo qui sera publiée ce mercredi 28 juillet 2021 à 09H 19MN GMT sur Leral TV Canal 33 TNT OU LE BOUQUET CANAL ORANGE 8.



En effet, c'est une personnalité qui compte dans le pays et qui défend la cause des injustes. Mais, dans ce "film", elle joue le mauvais rôle du méchant et qui profite de son statut pour accéder et satisfaire ses envies.



Et en cette période de marasme économique, voir cette personnalité vivre dans un luxe qu'elle n'a jamais revendiqué, laisse perplexe. Surtout les populations qui ne re respirent que pour et par elle.



