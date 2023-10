Exclusivité Leral.net : Le parcours émérite de Sheikha Fatima des Émirats Arabes Unis Sheikha Fatima est l'enfant unique du Sheikh Mubarak Al Ketbi, originaire de la tribu bédouine d'Al Hayer. Son père est décédé lorsqu'elle était encore une enfant, et sa mère s'est remariée, lui donnant ainsi deux demi-frères, Suheil et Owad.



En 1960, Cheikh Zayed, dirigeant de la verdoyante région d'Al Ain, remarque Sheikha Fatima lorsqu'elle danse lors d'une fête, alors qu'elle n'est encore qu'une jeune fille. Il décide de la prendre comme sa troisième épouse et elle lui donnera par la suite, six fils et deux filles. Elle vivra dans son ombre, partageant ses combats et le soutenant jusqu'à leur séparation due au décès de Cheikh Zayed, le 2 novembre 2004. Leur union a duré 64 années de complicité et de dévouement.



Dès 1975, Sheikha Fatima devient une militante des droits des femmes, en fondant la Fédération des femmes des Émirats Arabes Unis. Elle devient présidente suprême de la Fondation de développement de la famille et crée en 1976, la Société d'Abu Dhabi pour l'éveil des femmes. Elle devient également présidente du Conseil suprême de la Maternité et de l'Enfance, et en fin d'année 1990, elle déclare que les femmes devraient être membres du Conseil national fédéral des Émirats Arabes Unis.



En 1997, cinq organismes des Nations Unies (UNICEF, OMS, UNIFEM, UNF, UNFPA) récompensent Sheikha Fatima, pour son engagement en faveur des droits des femmes. Elle devient également la première femme arabe à recevoir la Médaille Marie Curie décernée par l'UNESCO, pour son travail en faveur de l'alphabétisation et de l'éducation des femmes.



Sheikha Fatima soutient activement l'alphabétisation des adultes et l'éducation publique pour les filles. Depuis 2005, le Prix Sheikha Fatima récompense les femmes reconnues pour leurs performances académiques exceptionnelles et leur engagement envers l'environnement, en offrant une bourse d'études complète qui s'étend au Moyen-Orient et, depuis 2010, à l'Inde.



Le Prix Sheikha bint Mubarak récompense les athlètes féminines, et une académie de sports féminins à Abu Dhabi porte son nom : Fatima bint Mubarak Ladies Academy. Au Pakistan, à Lahore, l'Institut Sheikha Fatima des sciences infirmières et des sciences de la santé est reconnu dans tout le continent indien.



Sheikha Fatima est proclamée Mère de la Nation et, est admirée pour son œuvre silencieuse tout au long de ces décennies. Son charisme et sa générosité la rapprochent des plus démunis.



Un souvenir du Dr. Rafeesa Pasha en 1968, illustre son engagement : laissant son mari et son bébé de neuf mois au Pakistan, elle répond à une annonce pour travailler à Abou Dhabi à l'Hôpital central. Elle est initialement envoyée à Al-Ain, où elle rencontre Sheikh Zayed et Sheikha Salama. À cette occasion, ils lui disent que, dans leur pays, on ne sépare pas une mère de son enfant ni une femme de son mari. Sheikh Zayed fait le nécessaire pour permettre au Dr. Rafeesa de rejoindre son mari et son bébé à Dubaï.



Comme Sa Majesté la Reine Effat d'Arabie, Sheikha Fatima apparaît rarement en photos, préférant vivre dans la discrétion. Son Altesse Royale Sheikha Hind Al Maktoum de Dubaï, suit le même exemple. Sheikha Fatima est honorée à travers le monde, mais ce sont ses huit enfants qui constituent sa plus grande fierté et son plus grand accomplissement de vie.



Son Altesse Royale Sheikh Mohammed est l'aîné des 6 Fils que Sheikha Fatima bint Mubarak Al Ketbi donne à l 'Emir Zayed.

Le prince est né le 11 Mars 1961 à Al-Ain, province limitrophe du Sultanat d'Oman dont Sheikh Zayed fut gouverneur de 1927 à 1966. .



Prince héritier d'Abu Dhabi depuis Novembre 2004, Il est nommé Commandant suprême adjoint des Forces Armées en 2005, puis Ministre de la Défense des E.A.U.



Il a accompli une oeuvre immense au fil des ans et aujourd'hui c'est lui, l'homme fort qui dirige de facto Abu Dhabi.



Le Prince est marié en 1981 à Sheikha Salama bint Hamdan bin Mohammed Al Nahyan. Le couple a 9 enfants :



Sheikh Khalid, Sheikha Shamma 1992, Sheikh Zayed, Sheikh Diab, Sheikha Hessa 2001, Sheikh Hamdan, Sheikha Maryam



Le prince a 2 demi-frères aînés : Sheikh Khalifa, né en 1948 Actuel Emir et Président des Emirats Arabes Unis et Sheikh Sultan né en 1955, ancien Vice-premier Ministre





Le Prince est né en 1963 à Al-Ain.



Titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques et en administration des affaires sociales le Prince a servi comme Vice-premier Ministre des E.A.U de 1997 à 2009 et comme Ministre d'Etat aux Affaires étrangères de 1990 à 2006.



Le prince est marié en 1979 à Sheikha Shamsa bint Hamdan bin Mohammed Al Nahyan, qui lui a donné a 6 fils :



Sheikh Sultan marié et père de 2 fils Zayed et Hamdan, Sheikh Mohammed, Sheikh Zayed diplômé de Sandhurst en 2009, Sheikh Yas, Sheikh Hazza et Sheikh Rachid.

تُمنح جائزة الشيخة بنت مبارك للرياضيات النساء، وأكاديمية الفتيات فاطمة بنت مبارك بأبو ظبي تحمل اسمها.



في باكستان، في مدينة لاهور، يتم التعرف بمعهد الشيخة فاطمة لعلوم التمريض وعلوم الصحة في جميع أنحاء القارة الهندية.



تمتلك سموها الأميري لقب "أم الأمة" وتُحترم على مستوى العالم من خلال أعمالها الضخمة التي نفذتها بصمت على مر العقود. طابعها الجذاب وسخاءها يقربانها من الفقراء.



يُحكى عن ذكرى للدكتور رفيسا باشا في عام 1968، حينما تركت زوجها وطفلها البالغ من العمر تسعة أشهر في باكستان وذهبت للعمل في أبو ظبي استجابة لإعلان وظائف في المستشفى المركزي. طُلب منها حينها الانتقال إلى العين. هناك، قابلت الشيخ زايد والشيخة سلامة اللذين قالا لها إنه في بلادهم لا يمكن فصل أم عن طفلها أو امرأة عن زوجها. قام الشيخ زايد باتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي غضون أسبوع، سُمح للدكتورة رفيسا باللقاء بزوجها وطفلها في دبي.



مثل جلالة الملكة عفت في المملكة العربية السعودية، تظهر سموها الأميرية الشيخة فاطمة نادرًا في الصور، حيث تُفضل العيش بتواضع. وفي يوم الأحد الماضي، حضرت الشيخة فاطمة سباقًا نظمته شركة الاتحاد للطيران، ولكن لم يكن من السهل رؤيتها عن كثب في المدرجات.



تُعتبر سموها الأميرية محطة للتكريم والجوائز من جميع أنحاء العالم، ولكن أكبر إنجاز في حياتها والذي تفخر به أكثر هو أبناؤها الثمانية.



