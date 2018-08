Exclusivité - Tentative d’intimidation: Bougane Guèye Dany perd encore une bataille devant Rahim Lô, son ex-employé

Venant juste de sortir de la brigade de recherche où il était convoqué, Rahim Lô se confie á Leral.net



« Bougane Guèye a porté plainte contre moi á la Section de recherches de la Gendarmerie á cause des pages Facebook que j’ai moi-même créées, á partir de mon propre compte, pour sa radio NFM, L’essentiel, La Tribune, etc.…’



Je ne refuse pas de lui donner les pages, mais qu’il me paye d’abord mon argent…Il s'y rajoute que la Gendarmerie n’est pas Zik Fm, ni SenTV ou Joni Joni. Bougane veut récupérer les pages sans payer, je ne peux pas tout expliquer pour l’instant, mais je vais y revenir dans une vidéo plus détaillée, pour faire comprendre aux Sénégalais, l’acharnement que Bougane Guàye et son frère Clédor mènent à l’endroit de leurs ex-employés…Il m’a donné rendez-vous au tribunal dans les jours à venir » déclare-il



Nous y reviendrons.









La rédaction