Exclusivité de Leral Tv : les patrimoines historiques et fascinants de Mame Cheikh Ibrahima Fall à Diourbel, En explorant les patrimoines historiques laissés par Mame Cheikh Ibrahima Fall à Diourbel, Leral tv a fait une découverte fascinante liée à ses bagages et accessoires. Parmi les trouvailles les plus remarquables se trouvaient des coffres richement ornés, contenant des manuscrits anciens et des objets personnels du vénéré Saint homme. Mame Cheikh Ibrahima Fall est le guide et la référence des fidèles Baye Fall

Dimanche 25 Février 2024

Parmi ces objets se trouvaient des talismans mystérieux, des tissus précieux et des instruments de prière utilisés par Mame Cheikh dans ses pratiques spirituelles.



Chaque artefact (Phénomène d'origine humaine intervenant dans l'étude de faits naturels) révèle un aperçu précieux de la vie et des croyances de cet érudit soufi, offrant un lien tangible avec son héritage et son influence durable dans la région de Diourbel.

