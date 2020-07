Exclusivité sur toutes les plateformes de Leral.net et Leral Tv: Babacar Ngom SEDIMA? invité surprise du jeudi à 16 H L'homme d’affaireS Babacar Ngom, fondateur de la SEDIMA, préfère les actes à la parole. Pourtant, Leral.net vous offre une primeur: il sera en direct de la Rédaction jeudi prochain à 16 heures.

Pour un homme parti de 60 mille francs CFA pour être aujourd’hui? parmi les grosses fortunes du Sénégal, mais peu connu des Sénégalais, le moins que l’on puisse dire est que Babacar Ngom est un homme d’affaire.



C’est lui l’invité surprise de Leral.net et toutes les autres plateformes du Groupe. Plus clairement cette exclusivité sera sur toutes les plateformes de Leral.net et Leral Tv.



Ainsi, sur l’actualité économique du pays, leurs activités en cette période de Coronavirus, mais aussi sur la chaude question foncière, Babacar Ngom va parler en direct et sans détour.



Ce sera ce jeudi 9 juillet 2020 à16h.



Nous avons appris, à travers la publication de certains organes de presse, que la SEDIMA a cédé face aux pressions pour restituer les terres aux populations de Ndingler. Après vérification, il s'avère que ces informations sont fausses. Les négociations se poursuivent bien aussi bien au niveau des autorités qu'avec les bonnes volontés engagées.



Les responsables de la SEDIMA contactés affirment que "le groupe dans sa démarche responsable et inclusive a décidé de continuer les discussions avec les populations de Ndingler, en présence des autorités, dans le but de prendre en charge une bonne partie de leurs doléances et de les inviter à œuvrer pour le développement de leur communauté dans une parfaite harmonie"



Dans les prochains jours, M. Babacar Ngom, Président Fondateur de la SEDIMA fera face à la presse pour apporter tous les détails relatifs au projet agro-alimentaire dans la commune de SINDIA.



