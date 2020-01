Excuses de Rangou- Makhtar Guèye: «Tout ça, c'est bien beau, mais… »

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Janvier 2020 à 16:03 | | 0 commentaire(s)|

Rangou a présenté ses excuses aux sénégalais, mais aussi à l’Ong Jamra et Mame Makhtar Gueye. Ce dernier, qui a bien entendu les excuses, veut d'abord consulter ses collègues avant de donner sa réponse.



«A entendre Rangou, j’ai l’impression d’entendre une militante potentielle de Jamra. Tout ça c'est bien beau. Mais au moment où elle tirait dans tous les sens, j'ai été le plus trainé dans la boue», révèle-t-il, joint par nos soins.



«La plainte dépasse maintenant Mame Makhtar Gueye. Je l'avais annoncé le vendredi dernier. Et j'avais reçu un soutien de taille des autorités indignées par les actes de Rangou. Aujourd'hui, nous sommes à 45 voire 50 signataires de la plainte. Nous allons tenir une réunion de concertation cet après midi afin d’apprécier ce nouveau rebondissement là», annonce M. Gueye. Il précise que la plainte n'a, pour l'instant, pas été déposée.



Néanmoins, Mame Makhtar Guèye souligne que si Rangou tient à rejoindre l’Ong Jamra dans ses combats ils sont prêts à l’accueillir.



«Rangou a manifesté sa volonté de revenir à de meilleurs sentiments et elle est allée jusqu’à offrir ses services à Jamra, dans le cadre de la lutte que nous menons contre la dégradation des mœurs dans la société. Nous, on ne va jamais à la recherche de militants. Mais, s'il y a des gens qui viennent vers nous, nous les accueillerons. »

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos