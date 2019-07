Exécution : Un officier sénégalais a livré des Gambiens à Jammeh

Membre de l’escadron de la mort de Yahya Jammeh, le soldat Omar Bah a fait face hier, à la Commission Vérité, Réconciliation et Réparation mise sur pied en 2018, pour faire la lumière sur les 22 années de dictature du Président Yahya Jammeh (1994-2017).



Devant les enquêteurs, il a révélé qu’un officier des Services de Renseignement sénégalais a livré deux Gambiens (Saul Ndow et Ma Awa Cham) à Yahya Jammeh, qui les a exécutés, d’après le site «infosansfrontieres.com».



En contrepartie de son service, l’officier sénégalais aurait reçu la somme de 250.000 dollars (près de 150 millions FCfa) de Yahya Jammeh. Cette grave révélation d’un ancien homme de main de Jammeh, suscite plusieurs interrogations à Banjul, où les populations ont dit leur souhait de savoir ce qui s’est réellement passé et interpellent l’Etat du Sénégal à faire la lumière sur cette affaire.









L’As



