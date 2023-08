Exécution des programmes : Macky accélère ses ministres

Les réunions hebdomadaires du Conseil des ministres ont repris hier, mercredi 30 août, après un mois de vacances gouvernementales. Lors de cette réunion, le chef de l’Etat, Macky Sall, a rappelé avec insistance à ses ministres l’urgence d’accélérer la cadence sur les priorités de l’action gouvernementale à compter de septembre 2023 au 02 avril 2024.



Le communiqué du conseil de renseigner que le Chef de l’Etat a indiqué à chaque ministre, l’impératif de la prise en charge des tâches régaliennes au quotidien et de mobiliser les administrations et les structures parapubliques placées sous sa tutelle autour de «l’accélération de l’exécution des programmes et actions relevant de leurs attributions et missions respectives».



Dans la dynamique de la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (Pse) et de la préparation du projet de loi de finances pour l’année 2024, le président de la République a demandé à son Premier ministre, Amadou Ba, de veiller à l’adoption prochaine en Conseil des ministres du Plan d’actions prioritaires 3 couvrant la période 2024-2028.



MACKY VALORISE SA POLITIQUE ECONOMIQUE ET SOCIALE ET ENTEND RECEPTIONNER «SES» INFRASTRUCTURES



Sur ce, le Président Sall a invité son gouvernement à finaliser la publication des résultats du 5ème Recensement général de la Population et de l’Habitat et du processus de «rebasing» du Produit intérieur brut, afin de consolider la cohérence et les performances de notre politique économique et sociale.



S’agissant du volet social, le chef de l’Etat a réaffirmé l’impératif de veiller au déploiement optimal des marqueurs d’équité sociale et territoriale à travers : la réception des travaux en cours de Promovilles dans plusieurs communes prioritaires ciblées ; la mise en œuvre adéquate du Programme national de Bourses de sécurité familiale et de la Carte d’égalité des chances ; l’intensification de l’exécution des projets d’électrification et d’hydraulique rurale ; la réalisation des pistes de production avec le Programme d’urgence de développement communautaire (Pudc), le Programme d’urgence de modernisation des axes (Puma) et le Programme spécial de désenclavement (Psd).



Concernant le Psd, il est demandé au Pm Amadou Ba et à Mansour Faye, ministre en charge des Infrastructures de proposer un sous-programme d’urgence de routes et pistes prioritaires à réaliser, d’ici mars 2024, avant de souligner, en outre, l’impératif de finaliser en intégralité les travaux de l’Autoroute Mbour-Fatick- Kaolack, de la deuxième phase du TER (sur l’axe Diamniadio-Aibd), ceux du BRT, projet dont la fonctionnalité doit être assurée, avant fin janvier 2024, de même que la réhabilitation des chemins de fer sur l’axe Dakar-Tambacounda.



LES PORTS DE BARGNY-SENDOU ET NDAYANE ET LA FINITION DES AEROPORTS REGIONAUX



Par la même occasion, le Président de la République a demandé au ministre des Pêches et de l’Economie maritime de veiller à la finalisation des travaux du Port minéralier et vraquier de Bargny-Sendou et d’assurer le suivi de la construction du Port multifonction de Ndayane et de ses aménagements connexes, ainsi que de l’exploitation fonctionnelle du Port de Ndakhonga, en relation avec le Port Autonome de Dakar et les partenaires de l’Etat.



Lors de ce premier conseil des ministres d’après vacances gouvernementales, le Président Sall a rappelé l’importance de veiller à la réception fonctionnelle des infrastructures aéroportuaires prévues dans le cadre du Programme de Reconstruction des Aéroports régionaux (Pras), avec la mise en service de l’aéroport de Saint-Louis, et la réception des travaux des aéroports de Ourossogui, de Tambacounda, Kédougou, Kolda, Ziguinchor, en plus de l’extension de la piste actuelle de Sédhiou.



RECEPTION, DANS LES DELAIS, DES TRAVAUX DE POLYCLINIQUES D’HOPITAUX ET LE PROGRAMME DES 100.000 LOGEMENTS



Il est rappelé au ministre de la Santé et de l’Action sociale et au ministre en charge de l’Economie, l’urgence de veiller à la réception, dans les délais, des travaux de la Polyclinique de l’hôpital principal de Dakar, de l’ex-hôpital Aristide Le Dantec, de l’hôpital de Tivaouane, de l’hôpital de Matam à Ourossogui et du Centre national d’Oncologie à Diamniadio. Par la même occasion, il est demandé d’accélérer la mise en œuvre du programme des 100.000 logements.

SudQuotidien