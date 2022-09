Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Exhibition dégénérative de leur corps, fous rires et divertissements… : Tik Tok, un espace de perversion ou prostitution ? Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Septembre 2022 à 12:13 | | 0 commentaire(s)| Tik Tok est cette application favorite des gens-tendance et populaire qui aiment garnir leurs "tofs" ou vidéos d’effets spéciaux pour créer de la sensation et de l’émotion. Ces "short" vidéos, à la fois comiques et publicitaires offrent en une courte durée de quoi rire aux éclats ou sourire et aimer l’image. Un outil très prisée par les Sénégalais et Sénégalaises tous âges confondus. Cependant, on relève un côté négatif qui est le revers de la médaille de Tik Tok, car on s’y illustre aussi par la pornographie gratuite, la parole libre et libérée et l’exposition de visages célèbres ou reconnus dans la dépravation des mœurs et les scènes obscènes véhiculées à travers des posts sur la toile aux quatre coins du monde. Tribune

Les utilisateurs ont le choix de visionner ou de zapper, d’aimer ou de rester indifférent. À chacun-e sa culture, son éducation, ses réserves et ses retenues. Les actes jugent sans qualifier les personnes indexées

Dès lors que la plupart des Sénégalais ont adopté Tik-Tok, après WhatsApp et Facebook, la notion de réseaux sociaux s’est densifiée, accordant une place centrale à l’exhibitionnisme pour permettre à des voyeurs invisibles de se rincer les yeux sans frais. C’est ce côté ludique et divertissant de l’application Tik-Tok qui est d’abord recherché.



Mais ce média social procure autre chose que ce qui nous happe à prime abord en pénétrant sur la plateforme, car plus on avance dans le visionnage plus Tik Tok se révèle fabuleux et extraordinaire, de sorte que pour en sortir ça devient difficile. On est vite drogué des vidéos de Tik-Tok et on ne voit pas le temps filer. Un réel plaisir qu’on ne peut nier tellement que cela paraît innocent à première vue.



L’application est très suivie par les moins de 15 ans, entre 12, 13 et 14 ans. Les plus âgés aussi y trouvent leur compte par le biais des sketches comiques réservés aux couples adultes ou aux jeunes mariés. Des duos et des danses inédites sont postés et s’avèrent très amusants sinon intéressants parfois. Grâce à Tik-Tok, les parents tiennent là un réel moyen coercitif pour retenir leurs progénitures à la maison une demi-heure, sinon toute la journée à l’abri de la rue et de sa dangerosité.



Exhibition dégénérative de corps sans charme



En dehors de l’aspect divertissement qu’elle offre, la plateforme Tik Tok fait partie des applications qui boostent la célébrité et la renommée de ses utilisateurs. Ainsi, il existe des agences de reconnaissance dédiées, de même que des maisons de créateurs Tik Tok, et tout un panel d’acteurs à la recherche de sponsors et qui attendent l’opportunité de montrer leurs produits à un public-cible via la plateforme.



L’exhibitionnisme dégénératif de corps sans charme ou au charme ravageur font ravage sur Tik-Tok. Interpellée sur la question, Tening, une jeune dame trouvée assise à l’arrêt de bus, nous fait la faveur de partager son sentiment là-dessus. Selon elle, sa conviction sur l’actualité de notre est qu’«il y a certaines filles qui utilisent Tik Tok juste pour se faire connaître avec leur numéro de téléphone, parce qu’elles sont conscientes que cette application est appropriée pour donner une envergure publique à leurs sollicitations.



Aussi, elles utilisent leur charme pour vendre leur corps sur le réseau social. Au finish, elles intègrent le cercle fermé des filles choisies pour animer des émissions télévisées ou qui sont posées sur les affiches des panneaux publicitaires urbains, parce qu’elles savent bien que Tik Tok ne rémunère pas comme Youtube», renseigne-t-elle



La mine acerbe face à cette dépendance excessive et l’emprise sans cesse croissante qu’exerce la plateforme sur les réflexes conditionnés, elle pense que Tik Tok comporte énormément d’inconvénients.



Elle informe que «la plupart des jeunes qui naviguent sur cette application et qui postent des vidéos ont du temps libre à profusion à gaspiller, ou bien bouinent à ne rien faire de concret de leur vie dans une journée. C’est-à- dire qu’elles (les filles) cultivent la manie de se maquiller, de soigner leur mise du jour avec élégance et harmonie, pour ensuite paraître à l’écran à travers une vidéo et une bonne diction du mot à mot mémorisé chanson et récitée au moment de l’enregistrement de la vidéo qu’elles vont mettre en ligne. C’est vraiment une perte de temps énorme, et ce qui me chagrine le plus. Quel tracas que de voir un homme se déguiser en fillette rien que pour jouer au pitre et singer juste pour pouvoir mettre en ligne «sa» vidéo comique», lâche furax Tening.



Divertissements, Sourires et Rires aux Eclats



«Certaines personnes utilisent cette application pour se moquer d’autres contemporains, alors que la société est plurielle. Cela constitue une source d’affliction pour certains, mais est créateur de plaisir inoffensif pour d’autres. L’application Tik Tok est également utilisée par les gens malintentionnés comme un moyen de présenter leurs contempteurs sous un mauvais jour. Récemment, un clip vidéo a été publié sur l’application et dans lequel on voit un homme se suicider en direct.



La vidéo a été partagée en provenance de Facebook, mais a été diffusée à une très grande échelle sur Tik Tok. Il existe également de nombreuses fausses allégations (fake news) visant des personnes respectables, qui ont fini par mettre leur carrière en veilleuse tellement que cela impacte sur leur vie sociale personnelle», informe Astou.



Non sans ajouter : «L’ex- Président des États-Unis, Donald Trump, avait interdit cette application lors des élections américaines parce qu’il croyait que celle-ci pourrait contraindre les électeurs ou faire fuiter le vote». Selon elle, «on est une population à part entière, on veut se faire connaître à tout prix, par n’importe quel moyen», a-t-elle cogné, portant son courage en bandoulière et poursuivant son chemin.

