Exigence du parti AS : «Fixer sans délai la date des Locales, ou placer les collectivités sous délégations spéciales» Le leader du parti Alternative Sénégalaise (AS) a profité d’une cérémonie de remise d’attestations de formation aux femmes du parti pour se prononcer sur les questions brûlantes de l’heure. Omar Badiane, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a ainsi demandé au gouvernement de fixer sans délai la date des élections locales ou à défaut, d’installer des délégations spéciales à la tête des collectivités territoriales.

Omar Badiane, Président du parti Alternative Sénégalaise (AS), ne voit plus les raisons de la non tenue des élections locales au Sénégal.



D’autant plus à ses yeux que l’opposition qui demandait l’audit et l’évaluation du processus électoral lors de la dernière Présidentielle a actuellement rejoint le pouvoir. C’est pourquoi il dit :



«Nous demandons au gouvernement de fixer sans délai la date des élections locales. A défaut de fixer la date, nous exigeons l’installation de délégations spéciales à la tête des collectivités territoriales.

Dans ce cadre, nous lançons un appel à l’opposition, à la société civile, aux chefs religieux d’exiger du président de la République de respecter la durée des mandats auxquels les Maires et les Présidents de département sont élus. »

