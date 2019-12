Exigez le reçu après chaque chargement sur le Péage, l'arnaque est bien présente L'autoroute à Péage est empruntée par des milliers de voitures chaque jour, cependant ,de plus en plus des couacs sont notés par ses usagers, l'un d'eux dénonce sur un Forum Facebook.

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Décembre 2019 à 12:49 commentaire(s)|

"Je viens par ce message vous faire part d'une situation qui se pose au niveau des postes de péage sur l’autoroute de la Senac Sa et qui commence à prendre de l'ampleur. J'ai voyagé sur le tronçon Dakar /AIBD ne connaissant pas le solde de ma carte Rapido j'ai décidé de faire une recharge supplémentaire d'un montant de 10.000 Fcfa au niveau du premier poste de péage celui Rufisque ou il y avait uniquement 2 postes ouverts au billéttage. A ma grande surprise après le versement en espèce du montant a recharger (10.000Fcfa) et la remise de la carte Rapido, l'affichage m'indique un solde restant de 8.900 Fcfa ce qui me semble très bizarre et quand j'ai interpellé l'agent il m'a rétorqué que l'affichage sera normal au prochain poste. Malheureusement pour moi je n'ai pas eu le réflexe d'exiger un reçu car il y avait une file de voiture derrière moi et le poste avait déjà commencé à émettre une alarme indiquant que je devais céder la file. Ayant eu des doutes j'ai essayé de me connecté en vain sur l'espèce client (qui ne marche pas malgré mes tentatives de réinitialisation de mes accès) alors j’appelle le service client qui me dit qu’il doit s’agit surement d'un problème technique et il m'a été signalé ensuite que le dernier versement sur ma carte Rapido date du mois de Novembre et que je dois exiger un reçu à chaque passage ce qui veux dire que ma carte n'a même pas été crédité et je me suis fait volé par l’agent du poste de péage. Bref ce message à but de signaler à tous les usagers de l’autoroute de la Senac Sa qu’il y a des voleurs sur les postes de péage et qu’il faut exiger le reçu après chaque rechargement de carte".



