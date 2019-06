Exilé à Doha : Karim va porter plainte contre Macky Sall Karim Wade va porter plainte contre le président Macky Sall. C’est ce que révèle Libération dans sa livraison du jour, faisant état d’une ‘’guerre secrète’’ entre le fils de l’ex chef de l’Etat et le secrétaire général adjoint du Pds, Oumar Sarr.

Le journal ne révèle pas l’objet de la plainte, mais souligne que Karim Wade contrôle désormais le Pds depuis Doha où il est en exil, puisque Me Abdoulaye Wade est malade depuis quelque temps et serait très affaibli. Les relations seront aussi soupées entre Karim Wade et Oumar Sarr depuis l’invalidation de la candidature du fils de l’ancien président à la dernière élection présidentielle, par le conseil constitutionnel.

