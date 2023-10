Exilé aux États-Unis à cause de menaces : L’artiste Mame Gorgui Sy demande le «retour de la démocratie» Danseur engagé, Mame Gorgui Sy, plus connu sous le nom de Guillaume Killer, a été constamment menacé en raison de l’expression de ses convictions politiques au Sénégal. Il a donc dû quitter son pays natal pour les États-Unis, où il espère trouver refuge et être protégé des persécutions.

L’information est du quotidien "Bes Bi", qui indique que Mame Gorgui Sy Alias Guillaume Killer se révèle comme un ardent défenseur de ses convictions, en utilisant ses talents de danseur pour exprimer son opinion sur les questions politiques du Sénégal.



Au cours du mois de mars 2021, il s’est engagé activement dans des manifestations, utilisant ses performances de danse et sa voix pour transmettre des messages servant à conscientiser les jeunes sur la situation actuelle. Sans hésiter, il a partagé des photos de l’opposant Ousmane Sonko sur l’ensemble de ses réseaux sociaux, sachant qu’il est très suivi et influent.



Cependant, note le journal, ces actions n’ont pas été sans conséquence. En effet, l’artiste engagé raconte avoir été constamment menacé par des numéros masqués et des personnes non identifiées.



De ce fait, par crainte pour sa sécurité, il a dû se résoudre à quitter sa terre natale pour atterrir aux États-Unis, là où il pense pouvoir être protégé des «persécutions» qu’on lui infligeait. Son vœu le plus cher aujourd’hui, est de pouvoir se sentir en sécurité tout en aspirant à un «retour de la démocratie», ainsi que celui de la liberté d’expression au Sénégal.



