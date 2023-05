Exode des magistrats sénégalais : Souleymane Téliko rejoint la Cour pénale spéciale de Bangui

Finalement, il s’est résolu à briguer et à obtenir avec brio un poste à la Cour pénale spéciale de Bangui, à la suite d’un appel à candidatures international âprement disputé. Il faut noter que la procédure de sélection des membres de cette cour spéciale est très rigoureuse.



À la suite de l’appel à candidatures, un concours a été organisé avec la participation de juristes venus de divers horizons, en Afrique comme en Europe. Notre compatriote s’est adjugé du seul poste de juriste spécialiste mis en compétition entre des Sénégalais, des Français, des Suisses, des Allemands, des Burkinabé et des Togolais, à l’issue des deux épreuves : une écrite et un entretien avec le jury.



Composée de membres centrafricains et étrangers dont des Français, des Allemands, des Suisses, des Burkinabé et des Togolais, la Cour pénale spéciale a été créée en 2015, sous le parrainage de l’ONU, pour juger les personnes accusées de crimes contre l’humanité dans ce pays

