Exploitation agricole: Le Directeur de l’Emploi en visite de terrain au village de Ndiengue Diop Le Directeur de l'Emploi, Modou Fall, accompagné par quelques agents de sa direction, a effectué ce week-end, une visite de terrain au village de Ndiengue Diop, dans la commune de Ngandiouf, Arrondissement de Niakhène, Département de Tivaouane, Région de Thiès. Cette visite fait suite à une invitation du « GIE Bok Doole » de Ndiengue Diop.

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Décembre 2020 à 17:25 | | 0 commentaire(s)|

Ce GIE a pour principales activités, l'agriculture, l’élevage et la transformation des fruits et légumes. A cet effet, guidé par le président du GIE M. Gora Fall, une visite de l'exploitation agricole en phase test qui bénéficie d'un appui technique de la part de l'ONG italienne LVIA (Lay Volunteers International Association), a été faite.



C'est ainsi que M. Malick Faye, Ingénieur des Travaux Agricoles est largement revenu sur leur travail. A la suite de cela, M. Modou Fall s'est réjoui de l'organisation de ce GIE et prévoit d’organiser des formations sur la transformation des fruits et légumes afin d'accompagner le projet incubateur des femmes du GIE qui entre en parfaite corrélation avec le projet « Tekké sa gokh ».



C’est dans ce sens que Modou Fall compte faire de Ndiengue Diop, un gisement d'emplois avec l’automatisation de 300 femmes et la création de 100 emplois pour les jeunes.



D'ailleurs, révèle-t-on, un partenariat est en vue dans le cadre de la Convention Nationale Etat-Employeur dans les prochains jours.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos