Exploitation autoroute à péage par Eiffage-Senac : l’OFNAC entre dans la danse

L’Office National de la Lutte Contre la Fraude et la Corruption (OFNAC) a auditionné Cheikh Oumar Sy, le Co-coordinateur du Collectif Citoyen des Usagers A Péage (CCUAP), dans le cadre de la plainte qui a été déposée pour éclairer la lanterne du contribuable sénégalais sur d’une part, l'exploitation de l'autoroute par la société Eiffage-Senac et d’autre part, le contrat de concession.



« J'ai longuement été auditionné par l'OFNAC, en tant que Co-coordinateur, dans le cadre de la plainte qui a été déposée par le Collectif Citoyen des Usagers A Péage (CCUAP) pour diligenter une enquête afin d'éclairer les contribuables sénégalais quant à l'exploitation de l'autoroute par la société Eiffage-Senac et la publication dudit contrat de concession.



Pendant plus de deux heures, j'ai eu à être écouté par les officiers de l'OFNAC qui ont fait montre d'un niveau de professionnalisme irréprochable. Le combat menait par le Collectif continue de faire son bonhomme de chemin et j'ai espoir quant à son impact sur les futurs projets autoroutiers afin les dirigeants puissent tirer les leçons d'une telle injustice économique. », nous a confié l’ancien député, Cheikh Oumar Sy, un des coordinateurs du Collectif Citoyen des Usagers A Péage (CCUAP).



D’après une source digne de foi, le schéma de financement de l’Autoroute à péage Dakar - Diamniadio a été bouclé en Partenariat Public-Privé avec comme Concessionnaire privé, le Groupe EIFFAGE et comme Autorité concédante, le Ministère de l’Economie et des Finances Ministère de la Coopération Internationale, des Transports Terrestres et des Transports Aériens, des Infrastructures et de l’Energie.



Tandis que le financement Public a été assuré à hauteur de 306,5 milliards F CFA par l’Etat du Sénégal, la Banque Mondiale, l’Agence Française de Développement. Le financement privé de 61 milliards F CFA a été concocté par Eiffage (Fonds propres et prêts des Guichets Privés de la BOAD, d’IFC, de la BAD et de la CBAO).















Massène DIOP Leral.net

