Exploitation de Sabodaala et pauvreté des villages environnants : un scandale sans nom ! C'est incroyable ce qui se passe dans ce pays. Alors que l’exploitation de l’or rapporte plus de 450 milliards fe FCFA à une compagnie étrangère établie à Sabodaala , pauvreté des villages environnants est alarmante. Ecoutons, les témoignages de cette femme sur un scandale sans nom !

Dimanche 21 Août 2022

> Toutes affaires cessantes, les revendications doivent être concentrer autour de l'objectif de la cessation de l'exploration éhonté de notre pays.



> Vivement pour une marche symbole vers Sabodaala !!!



> Félicitations à cette brave Dame patriote. Car elle mérite nos félicitations et notre soutien !!!



