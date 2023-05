Exploitation des activités gazières et pétrolières : L’Héliplate-forme du Hub Gta de Bp, a reçu l’homologation de l’Anacim

Selon un communiqué de presse, c'est à titre, que le directeur général de l'Anacim, Sidy Guèye a procédé, ce lundi 15 mai 2023 à la Direction générale de l'Agence, à la remise de la décision d'homologation de l'héliplate forme Gta Hub, à Massaer Cissé, directeur général de BP Sénégal Investments Limited «Il s'agit de la première plateforme de ce type à être homologuée au Sénégal. Ainsi, cette homologation permettra le démarrage des opérations héliportées en vue de l'exploitation des ressources gazières et pétrolières », lit-on dans le document.A la cérémonie de remise de la décision de l'homologation, le directeur général de BP Sénégal a souligné que l'aéronautique est un support incontournable pour les opérations d'exploitation des ressources gazières et pétrolières.Il a dit toute sa satisfaction sur les capacités d'adaptation et d'évolution de la réglementation et des procédures de l'aviation civile sénégalaise dans ce nouveau contexte de développement du Sénégal avec l'exploitation du gaz et du pétrole.Pour sa part, le directeur général de l'Anacim a réaffirmé toute la disponibilité de l'aviation civile pour accompagner le secteur du gaz et du pétrole dont le travail va impacter positivement l'avenir économique et social du Sénégal. Les résultats de l'évaluation sur site des infrastructures, des installations, des équipements et services de l'héliplate-forme Gta Hub effectuée par l'équipe d'inspecteurs de l'Anacim, le 26 avril 2023, ont permis d'établir qu'ils sont conformes aux exigences réglementaires en vigueur, notamment celles contenues dans le Règlement aéronautique du Sénégal (Ras) n°14 Volume II.





