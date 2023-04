Exploitation du pétrole et du gaz : Arona Coumba Ndoffène Diouf lance une alerte rouge L’ancien ministre conseiller, Arona Coumba Ndoffène Diouf, a fait face à la presse hier pour parler des ressources non renouvelables (pétrole et gaz), de l’endettement du Sénégal et sur l’importance de l’agriculture dans le développement.

Ainsi, il a pris l’exemple de pays comme le Ghana, le Liberia et la Tanzanie qui ont bénéficié de ces ressources et qui n’ont pas su les utiliser. A l’en croire, les autorités sénégalaises ne sont pas non seulement préparées à cet enjeu économique majeur.



Pire, elles sont dans le tâtonnement pour ce qui est de la mise en place du cadre de gestion des revenus pétroliers et gaziers, alors que les premiers barils sortiront du fond océanique dans quelques mois.



L’ancien collaborateur de Macky Sall alerte les Sénégalais sur les manquements et l'inaptitude du gouvernement constatés dans divers aspects des cadres réglementaires et institutionnels pour une bonne prise en charge de la gouvernance de nos ressources pétrolières et gazières.

L’As



