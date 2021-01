Exploitation énergétique : Heirs Holdings acquiert une participation de 45% dans la licence pétrolière nigériane OML 17

En outre, le document indique que TNOG Oil and Gas Limited aura l’exclusivité de l’exploitation de l’actif avant de souligner que la transaction est l’un des plus importants financements pétroliers et gaziers en Afrique depuis plus d’une décennie, avec un financement de US$1,1 milliards, fourni par un consortium de banques d’ordre international et régional et les investisseurs.



Aussi, renseigne-t-il, OML 17 a actuellement une capacité de production de l’équivalent de 27 000 barils de pétrole par jour et, selon nos estimations, des réserves 2P de 1,2 milliards de barils de pétrole, avec 1 milliards supplémentaires de barils de ressources équivalentes en pétrole pour plus de potentiel d’exploration.



« Nous avons une vision très claire : créer la première multinationale énergétique intégrée d’Afrique, une entreprise mondiale de qualité, uniquement axée sur l’Afrique et les besoins énergétiques de l’Afrique », déclare le président de Heirs Holdings.



Pour Tony Elumelu, « l’acquisition d’un actif d’une telle envergure, avec un potentiel de croissance supplémentaire important, est une forte déclaration de notre confiance envers le Nigéria, le secteur pétrolier et gazier nigérian et un hommage à l’équipe de direction de très haute qualité que nous avons constituée ».



En tant que Nigérian, et plus particulièrement originaire de la région du Delta du Niger, « je comprends parfaitement nos responsabilités qui viennent avec la gérance de l’actif, notre engagement envers les communautés et l’importance stratégique du secteur pétrolier et gazier au Nigéria ».



S’exprimant au sujet de cet investissement, le président directeur général de Transcorp, Owen Omogiafo, a déclaré que « cet accord démontre davantage la stratégie d’énergie intégrée de Transcorp et notre détermination à fournir de l’électricité à l’Afrique ».

