Exploitation gazière: Mamadou Lamine Diallo craint l'implication de la dynastie Faye-Sall

Le député l'opposition, Mamadou Lamine Diallo, par ailleurs leader du mouvement Tekki, est revenu à la charge. Profitant en effet de son temps de parole lors de l'examen du projet de loi portant code gazier, il a "déchiré" ladite loi qu'il juge d'ailleurs "impertinente".



"Cette loi est impertinente et sans intérêt. Parce que c'est toujours l'exécutif qui donne les licences, rien n'a changé", a-t-il déclaré. Et d'ajouter : "En réalité, c'est pour introduire leurs copains proches de la dynastie Faye-Sall dans le business, les Européens pour qu'ils viennent en bénéficier".



Diallo précise que le Sénégal n'a pas une politique gazière. Pourtant, explique le député, "avant de parler de code gazier, il faut une politique".



S'agissant de l'organe de régulation, Mamadou Lamine Diallo pense qu'il prouve "l'impertinence" de ce code.



"Vous avez dit que l'organe de régulation de la Senelec sera élargi, donc il y a aucun intérêt à faire une loi. Ce n'est pas du tout pertinent d'autan plus que c'est la Senelec qui va être acheteur du gaz", ajoute le deputé qui trouve que le texte est "mal écrit".

