Exploitation minière: A Ngakhame 2, Ousmane Sonko déplore la situation difficile des populations. En tournée politique "Nemmeeku Tour" dans le département de Tivaouane, le chef de l'opposition sénégalaise, Ousmane Sonko et sa délégation se sont rendus à Ngakhame 2. Ce village situé dans la commune de Meouane subit les conséquences de l'exploitation du phosphate par les Industries Chimiques du Sénégal (ICS).

Au cours d'une rencontre tenue chez le chef du village, Baye Dame Ndiaye; Ousmane Sonko a échangé avec les populations sur les différents problèmes liés à l'exploitation minière dans la zone.



Saliou Seck, représentant des jeunes a exprimé les doléances et souffrances des populations qui sont essentiellement dues à l'exploitation du phosphate par les ICS. Cette entreprise filiale de la multinationale indienne Indorama menace d'expropriation -pour ses besoins d'exploitation- des milliers de villageois installés sur une superficie de 417 hectares.



Abordant dans le même sens, Baye Dame Ndiaye, le chef de village est revenu sur les problèmes d'infrastructures (pas de route bitumée) et insuffisance de services sociaux de base dans sa localité. Les entreprises minières y exercent une exploitation effrénée des carrières avec des conséquences néfastes pour les populations. Face au mutisme de l'autorité étatique, les populations en appellent à la diligence du leader de l'opposition à travers cette rencontre.



Une situation qualifiée d'inadmissible par Ousmane Sonko lors de sa prise de parole. Le maire de Ziguinchor a déploré la situation difficile dans laquelle les populations autochtones sont laissées. Entre mépris, expropriations, pollutions et absence d'assistance.



Les entreprises exploitantes ont des obligations envers les populations notamment sur la RSE et si elles ne les respectent pas c'est parce que l'Etat n'a pas joué son rôle dira-t-il devant l'assistance. L'absence de transparence dans l'attribution et les contrats d'exploitations minières ont été dénoncés par le leader des Patriotes Ousmane Sonko. Partageant sa vision sur la gestion des ressources minières du pays, Ousmane Sonko a révélé que l'entreprise "ICS" ne respecte aucun de ses engagements envers l'Etatf et les populations depuis des années. Une situation à laquelle, il a promis de mettre fin dès 2024, s'il est élu Président de la République.



A signaler qu'avant cette rencontre, Ousmane Sonko a rendu une visite de courtoisie au guide religieux et khalif de la localité Omar Diakhaté.

