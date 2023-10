Exploitation minière à Bambey: Le gisement de Gadde Bissik, source de conflits et de « désolation »

Depuis 2015, la compagnie Baobab Mining s'est installée dans la commune de Bambey, pour exploiter le gisement de phosphate de Gadde Bissik. En un temps record, elle est devenue l'un des plus grands acteurs mondiaux de l'industrie minière du phosphate.



Cependant, cette ascension fulgurante ne s'est pas faite sans heurts, car les populations locales souffrent des conséquences de cette exploitation.



Des promesses non tenues, des terres expropriées, une dégradation de l'environnement, voici les maux qui minent la cohabitation entre Baobab Mining et les habitants de cette localité.



