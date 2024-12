Exploitation minière à Lompoul : Un député interpelle le gouvernement sur les dangers pour l’environnement et le tourisme Lompoul, joyau écologique et touristique de la région de Louga, est aujourd’hui menacé par les activités d’exploitation minière. Face à cette situation préoccupante, le député Serigne Abdoul Ahad Ndiaye a interpellé le gouvernement par une question écrite, demandant des mesures concrètes pour préserver l’équilibre fragile entre développement durable et exploitation économique.



Rédigé par leral.net le Mardi 10 Décembre 2024 à 02:24 | | 0 commentaire(s)|

Un environnement en danger

L’exploitation minière, bien qu’elle puisse générer des revenus pour l’économie nationale, pose des risques sérieux pour l’écosystème unique de Lompoul. Les célèbres dunes de sable, véritable attraction touristique, ainsi que les activités locales, risquent d’être lourdement impactées. Ces activités minières pourraient non seulement entraîner une dégradation irréversible de l’environnement, mais aussi compromettre les retombées économiques dont dépendent les populations locales.



Dans sa déclaration, Serigne Abdoul Ahad Ndiaye a insisté :



« Cette activité menace gravement l’environnement, le tourisme, ainsi que les retombées économiques pour les communautés locales. Je demande des mesures claires pour préserver cet équilibre essentiel entre développement durable et exploitation minière. »



Un silence médiatique inquiétant

Ce cri d’alarme rejoint une dénonciation antérieure faite par Leral.net, qui avait publié un article intitulé



L’appel à une réponse gouvernementale immédiate

Le député demande au gouvernement de prendre des décisions claires et de mettre en œuvre des politiques visant à protéger l’environnement tout en s’assurant que les retombées économiques profitent réellement aux populations locales.



La question écrite adressée au gouvernement souligne la nécessité de :



- Réaliser une évaluation approfondie des impacts environnementaux de l’exploitation minière.

- Protéger les sites naturels, notamment les dunes de Lompoul, essentiels au tourisme.

- Garantir des mécanismes de retombées économiques équitables pour les communautés locales.



Lompoul, un patrimoine à préserver

Pour les défenseurs de l’environnement et les habitants de Lompoul, ce plaidoyer est une lueur d’espoir dans la lutte pour sauvegarder ce patrimoine unique. La réponse du gouvernement sera scrutée de près, car elle déterminera l’avenir de ce site emblématique, symbole d’un tourisme durable et d’une économie locale prospère.



L’exploitation minière, bien qu’elle puisse générer des revenus pour l’économie nationale, pose des risques sérieux pour l’écosystème unique de Lompoul. Les célèbres dunes de sable, véritable attraction touristique, ainsi que les activités locales, risquent d’être lourdement impactées. Ces activités minières pourraient non seulement entraîner une dégradation irréversible de l’environnement, mais aussi compromettre les retombées économiques dont dépendent les populations locales.Dans sa déclaration, Serigne Abdoul Ahad Ndiaye a insisté :Ce cri d’alarme rejoint une dénonciation antérieure faite par Leral.net, qui avait publié un article intitulé « Ressources pillées à Lompoul par GCO : Quand le silence des médias locaux pousse les Sénégalais vers TF1 » . Cet article mettait en lumière le mutisme apparent des médias locaux face à cette situation critique, obligeant les citoyens sénégalais à se tourner vers des chaînes internationales pour s’informer.Le député demande au gouvernement de prendre des décisions claires et de mettre en œuvre des politiques visant à protéger l’environnement tout en s’assurant que les retombées économiques profitent réellement aux populations locales.La question écrite adressée au gouvernement souligne la nécessité de :- Réaliser une évaluation approfondie des impacts environnementaux de l’exploitation minière.- Protéger les sites naturels, notamment les dunes de Lompoul, essentiels au tourisme.- Garantir des mécanismes de retombées économiques équitables pour les communautés locales.Pour les défenseurs de l’environnement et les habitants de Lompoul, ce plaidoyer est une lueur d’espoir dans la lutte pour sauvegarder ce patrimoine unique. La réponse du gouvernement sera scrutée de près, car elle déterminera l’avenir de ce site emblématique, symbole d’un tourisme durable et d’une économie locale prospère.

DF Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook